Более 130 тыс. человек посетили парки Москвы 8 марта

Около 132 тыс. человек приняли участие в праздновании 8 Марта в 16 парках Москвы.

Об этом сообщает портал столичного мэра.

«В праздновании Международного женского дня приняли участие 16 московских парков: 8 марта их посетили 132 тыс. человек. Каждый парк старался удивить гостей оригинальной программой», — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия прошли в парке Горького, парке «Зарядье», Измайловском парке, саду «Эрмитаж», Перовском парке, саду имени Баумана, парке «Сокольники», музее-заповеднике «Царицыно», парке «Усадьба Воронцово» и других парках столицы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 марта в парках Москвы прошла традиционная акция «Ночь на катке».