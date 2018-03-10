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Полиция проверяет информацию о стрельбе на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские направились для проверки информации о выстрелах на востоке Москвы. Об этом в субботу, 10 марта, передает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в одной из квартир дома на Лухмановской улице. Как передает РЕН ТВ, в результате стрельбы один человек получил огнестрельное ранение в голову.

Накануне Международного женского дня 59‐летний военный пенсионер выстрелил в голову своей сожительнице в гостинице «Лев» в подмосковных Люберцах, а после покончил с собой. Конфликт возник на почве ревности.

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