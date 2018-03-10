Шейнин рассказал о нападении экс-бойца АТО

На телеведущего «Первого канала» Артема Шейнина в итальянской Вероне напал экс-боец АТО Валерий Ананьев. После словесной перепалки бывший украинский десантник плюнул российскому журналисту в лицо.

До драки дело не дошло, Шейнин назвал инцидент провокацией. По его словам, Ананьев рассчитывал вызвать у него ответную агрессию.

«Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер», — сказал Шейнин «Федеральному агентству новостей».

Я щойно ледь не вбив цю істоту в центрі Верони.

Впевнений, він мене запам'ятає. І сподівась, що доля нас ще зведе в безлюдному місці.



артем шейнін. Ведучий першого каналу. pic.twitter.com/CZOMdAh8Ko — Валера Ананьев (@Valera_Ananjev) March 9, 2018

«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал Ананьев в своем микроблоге в Twitter.

По словам украинца, им «овладели инстинкты», однако он не рискнул продолжать драку в центре города, поэтому ограничился лишь оскорблениями.

Шейнин отметил, что бывший украинский военный до словесной перепалки фотографировал его с женой. Он отметил, что ничего, кроме жалости и сочувствия, к Ананьеву не испытывает, пишет «Газета.ру».

Осенью прошлого года ведущий телепрограммы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после посещения журналистом Крыма.