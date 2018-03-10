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Шейнин рассказал о нападении экс-бойца АТО

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На телеведущего «Первого канала» Артема Шейнина в итальянской Вероне напал экс-боец АТО Валерий Ананьев. После словесной перепалки бывший украинский десантник плюнул российскому журналисту в лицо.

До драки дело не дошло, Шейнин назвал инцидент провокацией. По его словам, Ананьев рассчитывал вызвать у него ответную агрессию.

«Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер», — сказал Шейнин «Федеральному агентству новостей».

«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал Ананьев в своем микроблоге в Twitter.

По словам украинца, им «овладели инстинкты», однако он не рискнул продолжать драку в центре города, поэтому ограничился лишь оскорблениями.

Шейнин отметил, что бывший украинский военный до словесной перепалки фотографировал его с женой. Он отметил, что ничего, кроме жалости и сочувствия, к Ананьеву не испытывает, пишет «Газета.ру».

Осенью прошлого года ведущий телепрограммы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после посещения журналистом Крыма.

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