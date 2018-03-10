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Жительница Петербурга решила развестись с ушедшим 40 лет назад мужем

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Фото: Depositphotos
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В Санкт-Петербурге 63-летняя пенсионерка обратилась в полицию с просьбой найти ее мужа, ушедшего в 1978 году. Женщина захотела оформить развод и начать новую жизнь, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, семейное счастье пары продлилось недолго. Вскоре после свадьбы новоиспеченный супруг собрал вещи, покинул квартиру на проспекте Науки, и с тех пор его никто не видел. При этом официально разводиться они не стали, так и прожили «в браке» с 1978 года.

Теперь пенсионерка просит полицию найти ее мужа, чтобы расторгнуть брак. Женщина даже не знает, жив ли законный супруг. Но хочет найти его, так как штамп в паспорте о регистрации брака ее тяготит.

Ранее в январе сообщалось, что в Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь. Таким образом экс-супруги разделили совместно нажитое имущество.

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