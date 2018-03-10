Один человек погиб при столкновении автобуса с Lexus в Сочи

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении пассажирского автобуса с иномаркой Lexus в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 10 марта примерно в 21:00 мск в поселке Красная Поляна.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд иномарки на полосу встречного движения.

«Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом № 105. В результате ДТП водитель автомобиля Lexus погиб на месте», — приводит «Интерфакс» сообщение МВД.

Водитель автобуса и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в субботу сообщалось, что на Ставрополье автомобиль сбил четырех подростков, двое из них скончались в больнице.