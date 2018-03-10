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Украинский комбат-морпех мечтает дойти до центра Москвы

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Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что мечтает дойти с украинскими войсками до Москвы. Об этом он рассказал в субботу, 10 марта, украинском СМИ.

Таким образом он ответил на вопрос, где, по его мнению, должна закончиться война в Донбассе, сообщает «РИА Новости».

Сухаревской отметил, что конфликт должен закончится как минимум на границе с Россией, а лучше прямо в центре Москвы. Он сам готов вести солдат до станции метро Сухаревская.

В ответ журналист украинского издания «Обозреватель» заметил, что это не очень реалистично.

6 марта представитель генштаба ВС Украины Юрий Бобров заявил, что вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса не отменяет проведение силовой операции в регионе.

По его словам, в настоящий момент, согласно новому закону, разрабатывается положение об объединенном штабе ВСУ. Данный документ определит права и обязанности военных.

Бобров добавил, что так называемая АТО не завершится пока «последний участник незаконных формирований, последний террорист не будет задержан».

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