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Блогер рассказал о плане Порошенко по зачистке Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко планирует зачистить Донбасс от сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР после ввода миротворцев ООН. Об этом в субботу, 10 марта, рассказал один из блогеров, с которыми встречался украинский лидер.

Во время закрытой встречи с 18 лояльными блогерами, которая проходила в Киеве 9 марта и продолжалась более двух часов, Порошенко изложил план подавления сопротивления в Донбассе. 

Первый этап операции — это перекрытие международными миротворцами границы между народными республиками и Россией. После этого должна будет производиться зачистка.

«Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть»», — цитирует одного из участников встречи блогера Мартина Бреста РЕН ТВ.

Блогеры были приглашены для того, чтобы обеспечить общественную поддержку данной инициативы Порошенко по установлению «мира» в Донбассе.

Об опасности именно такого сценария президент РФ Владимир Путин предупреждал в октябре 2017 года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявлял, что закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей: «там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», отмечал российский лидер.

В сентябре 2017-го Путин на Саммите БРИКС в Китае выступил с инициативой внесения в Совбез ООН резолюции о силах ООН в Донбассе. Видение Москвы состоит в том, что миротворческие силы должны стоять на линии разграничения между сторонами конфликта и обеспечивать безопасность членов миссии ОБСЕ. После этого Киев также заговорил о необходимости ввода миротворцев, но на границу между ЛДНР и Россией.

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