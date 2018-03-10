Якобы имевшая роман с Трампом порнозвезда рассказала о взлетевшей вверх карьере

Американская актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, в беседе с CNN рассказала, что ее карьера стриптизерши резко пошла в гору на фоне скандала по поводу ее романа с президентом США Дональдом Трампом.

«Это палка о двух концах. Многие оказались заинтересованы в том, чтобы заказать танец со мной... Я получаю все больше и больше предложений. Раньше я танцевала раз в месяц, а теперь — три или четыре и это правда здорово», — отметила Дэниэлс.

При этом, по словам порнозвезды, стриптиз стал затмевать ее основные занятия по продвижению фильмов для взрослых. «Основные проекты, над которыми я активно работала, приостановлены на неопределенное время», — посетовала она.

Имя Стефани Клиффорд начало активно обсуждаться январе 2018 года после того, как в СМИ появилась информация о ее отношениях с Трампом в период с 2006 по 2007 год (в это время он уже был женат на Мелании Трамп). Тогда сообщалось, что адвокат американского лидера заплатил женщине $130 тыс. за молчание перед президентскими выборами в США. Эту информацию в Белом доме опровергли. Сам юрист заявил, что заплатил порноактрисе из личных средств, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

В феврале порноактриса заявила, что отрицает связь с Трампом, но уже в марте подала иск в суд с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее сохранить в тайне историю об отношениях с президентом. Истец заявила, что документ не имеет законной силы, так как Трамп его не подписывал. К иску Клиффорд прилагаются оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016 года.