В Китае начали разработку стандарта мобильной связи 6G

Китайские специалисты приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения, который поможет развитию «интернета вещей». Об сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй в субботу, 10 марта.

«Развитие «интернета вещей» должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи», – цитирует ТАСС его выступление на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Концепция «интернета вещей» подразумевает обмен данными человека с машиной и машины с машиной, посредством встроенных датчиков, что со временем может исключить участие людей во многих операциях.

Мяо Вэй считает, что всеобщая машинизация необратима и желание быть готовым к ней – одна из причин активных работ в области мобильной связи.

12 февраля портал iz.ru сообщил, что в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработали «умные полки», которые позволят космонавтам значительно сократить время при разгрузке транспортных кораблей «Прогресс». Новую систему хранения грузов, основанную в концепции «интернета вещей», на Международной космической станции (МКС) испытают уже осенью.