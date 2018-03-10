Туристы из Петербурга попали под лавину в Заполярье

Двое туристов из Санкт-Петербурга попали под лавину в горах Хибинах в Мурманской области. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС в субботу, 10 марта.

Спасатели отыскали пропавших на горе Айкуайвенчорр и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает 78.ru.

Один из спасенных сейчас находится в реанимации, второй выписан из больницы, поскольку не получил серьезных травм.

Отмечается, что группа сноубордистов и альпинистов из четырех человек, к которой принадлежали пострадавшие, была официально не зарегистрирована.

4 марта в результате схода двух снежных лавин в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах один лыжник погиб и еще один пропал без вести.