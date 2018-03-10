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Компания Berlinger перестанет производить пробирки для допинг-проб

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Швейцарская компания Berlinger, производящая пробирки для сбора и хранения допинг-проб, свернет свою деятельность в этом сегменте из-за сообщений о проблемах с ее продукцией. Об этом стало известно в субботу, 10 марта.

Лаборатория Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе пожаловалась на то, что бутылки нового образца, введенные в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную при заморозке пробы, сообщает «РИА Новости».

О том, что и прежнее поколение посуды для проб ненадежно, говорилось в отчете комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, утверждающим, что пробирки вскрывались на Олимпиаде в Сочи.

Эксперты тогда отрицали такую возможность, что косвенно подтверждается и рекомендацией WADA использовать старую модель пробирок на Олимпиаде-2018.

Сейчас WADA изучает альтернативные варианты поставок пробирок.

28 февраля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что работа по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должна быть завершена как можно скорее.

27 февраля WADA призвало международные федерации сделать все возможное, чтобы отказаться от проведения соревнований в России из-за того, что в 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства.

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