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Трамп во время визита в Латинскую Америку обсудит вопросы безопасности

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого визита в Латинскую Америку обсудит с союзниками вопросы безопасности границ, демократии и взаимовыгодной торговли. Об этом в субботу, 10 марта, заявили в Белом доме.

«Президент с нетерпением ждет встреч с партнерами и союзниками, чтобы поделиться с ними нашими взглядами на ценности и веру в то, что обещания насчет безопасного будущего и процветания основаны на демократии, честной взаимовыгодной торговле и безопасности границ», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Латиноамериканские СМИ отмечают, что во время визита в регион Трамп может встретиться с президентами Колумбии и Перу.

16 февраля глава Южного командования ВС США адмирал Курт Тидд заявил, что что связи России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять «критическую угрозу» для США.

По его мнению, взаимоотношения и связи с данными странами могут предоставить РФ региональную платформу, нацеленную на активы и объекты США, а также их партнеров.

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