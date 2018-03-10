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Ведущий «Время покажет» поделился деталями стычки с украинским десантником

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Российский телеведущий Артем Шейнин рассказал о «нападении» бывшего украинского десантника Валерия Ананьева. Инцидент произошел в итальянском городе Верона, передает телеканал «Звезда».

Ведущий передачи «Время покажет» на «Первом канале» сообщил, что нападения как такового не было. По его словам, к нему подошел возможно не совсем уравновешенный психически человек и начал угрожать убийством.

«Никакого нападения, конечно же, не было. Была хорошо спланированная провокация с его стороны и со стороны людей, которые его сопровождали», — сказал он.

Шейнин отметил, что Ананьев был бойцом АТО (антитеррористическая операция, так власти Киева называют силовой конфликт в Донбассе. — ред.) год назад. В настоящее время Ананьев является блогером. Шейнин считает, что Ананьев сначала следил за ним, чтобы выбрать подходящее место для конфликта.

«Он сказал: если бы мы были в другом месте, я бы вас убил. На что я ответил: понимаете, мы не в другом месте. Развернулся и пошел. Но поскольку, видимо, была задумана другая провокация, он меня снова догнал, развернул: я тебе голову отрезал бы, если здесь людей было поменьше», — добавил телеведущий.

Далее Ананьев начал «плеваться, предполагая соответствующую реакцию» со стороны Шейнина, однако какой-либо реакции не добился.

Запись «нападения» на Шейнина Ананьев опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

В прошлом году Артем Шейнин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В настоящий момент на сайте размещены данные сотен российских и зарубежных деятелей культуры, шоу-бизнеса и журналистов.

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