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Нелегальные мигранты задержаны на фермах в Астраханской области

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В 15 км от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана. Сотрудники пограничного управления по региону выясняют личность владельца участка для дальнейшего привлечения его к ответственности.

Наказание ожидает и самих иностранцев. Об этом сообщает «Астрахань 24». Ещё шестеро нарушителей из Узбекистана и Киргизии задержаны в районе с. Караозек Красноярского района. 

Ранее Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга одобрил ряд инициатив об ужесточении процедуры регистрации мигрантов. Иностранцев хотят обязать вставать на учет только по адресу жилого помещения с соблюдением норм разрешенной площади. Также предлагается ввести уголовную ответственность за случаи фиктивной регистрации в жилых и нежилых помещениях. 

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