Прямой эфир

На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Ставрополье водитель легковушки сбил четырех подростков, двое из них скончались в больнице. Об этом сообщает управление ГИБДД по краю.

«В пятницу [9 марта] вечером в Петровском районе водитель «ВАЗ 2107», обгоняя автомобиль «ВАЗ», не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ним. После этого водитель «семерки» не справился с управлением, по инерции продолжил движение и совершил наезд на четверых пешеходов», - сказано в сообщении.

Потерпевшие двигались во встречном направлении по краю проезжей части. В результате наезда пострадали две девочки 14 и 15 лет, мальчики 15 и 19 лет. 15-летняя девушка и 19-летний парень скончались от полученных травм.

22-летний водитель «ВАЗ 2107» в момент ДТП был трезв, за последние два года он неоднократно нарушал ПДД. По факту происшествия ведется проверка.

9 марта под городом Светлоградом в Ставропольском крае столкнулись две легковушки, погибли три человека, пострадали еще четверо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль Росгвардии попал в аварию на востоке Москвы
Прокуратура Якутии начала проверку крупного ДТП с микроавтобусом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017