На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков

На Ставрополье водитель легковушки сбил четырех подростков, двое из них скончались в больнице. Об этом сообщает управление ГИБДД по краю.

«В пятницу [9 марта] вечером в Петровском районе водитель «ВАЗ 2107», обгоняя автомобиль «ВАЗ», не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ним. После этого водитель «семерки» не справился с управлением, по инерции продолжил движение и совершил наезд на четверых пешеходов», - сказано в сообщении.

Потерпевшие двигались во встречном направлении по краю проезжей части. В результате наезда пострадали две девочки 14 и 15 лет, мальчики 15 и 19 лет. 15-летняя девушка и 19-летний парень скончались от полученных травм.

22-летний водитель «ВАЗ 2107» в момент ДТП был трезв, за последние два года он неоднократно нарушал ПДД. По факту происшествия ведется проверка.

9 марта под городом Светлоградом в Ставропольском крае столкнулись две легковушки, погибли три человека, пострадали еще четверо.