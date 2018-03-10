Власти Ирака начали конфискацию имущества Хусейна и его соратников

Власти Ирака приступили к конфискации имущества свергнутого президента Саддама Хусейна, его родственников и соратников. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

Источники утверждают, что ответственные органы инициировали процедуру изъятия недвижимости в срочном порядке.

Речь идет об особняках, дворцах, жилых домах и иной недвижимости на берегу Тигра в особо охраняемой «зеленой зоне», общей стоимостью более $3 млрд. Всего изъятию подлежат активы 4257 человек, в том числе родственников экс-президента до второго поколения, высокопоставленных чиновников времен правления Хусейна, а также офицеров госбезопасности, разведки и личной охраны свергнутого лидера.

При этом около 40% объектов сегодня де-факто принадлежат действующим политикам, лидерам партий и офицерам, которые отказываются передавать имущество в собственность государству.

5 марта дочь Саддама Хусейна – Рагад – заявляла о намерении подать в суд на власти страны из-за грозящей конфискации.