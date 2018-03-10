Российским военным пообещали у 2025 году гермошлем для «Ратника»

Шлем с комплексами связи для экипировки солдата будущего «Ратник» будет создан к 2025 году. Об этом заявил в субботу, 10 марта начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта.

«Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива», – цитирует его «РИА Новости».

С помощью средств связи в шлемах будет вестись управление боевыми действиями.

Экипировка «Ратник» выдается военнослужащим Сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, подразделений специального назначения.

10 октября стало известно, что в состав российской военной экипировки «Ратник» войдут часы, которые смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.