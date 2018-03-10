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Глава Самарской области назвал Ефремова грубияном

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Дмитрий Азаров, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, назвал актера Михаила Ефремова грубияном и отказалась от комментариев по поводу скандала в местном театре оперы и балета.

«Зачем мне это комментировать? Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься. Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим», — заявил Азаров 10 марта радиостанции «Говорит Москва».

Скандал с участием Ефремова произошел 7 марта во время спектакле «Не становись жучим» в Самаре. Как утверждают зрители, исполнитель одной из главных ролей Михаил Ефремов, опоздал на полчаса, говорил тихо, путал слова, а затем выругался матом в адрес присутствующих.

Министр культуры Самарской области назвал «безобразным» поведение артиста, а также добавил, что ожидает извинений от руководства столичного театра «Современник» перед самарскими зрителями.

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