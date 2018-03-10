«Самый ненавистный человек в США» приговорен к 7 годам тюрьмы

«Самый ненавистный человек в США» Мартин Шкрели приговорен к 7 годам лишения свободы. Гособвинение требовало для него 15 лет тюрьмы. Адвокаты в окружном суде просили смягчить приговор до 18 месяцев.

34-летний предприниматель известен как спекулянт на стоимости лекарств. В 2014 году его компания выкупила права на препарат от генетической болезни. Цена на лекарство повысилась на 2000. Через год уже новая корпорация Шкрели выкупает Daraprim. Его применяли для лечения токсоплазмоза у больных со слабым иммунитетом. Цена препарата увеличилась с $13 до $750.

СМИ Шкрели не раз самоуверенно заявлял, что снижать стоимость он не будет. Миллионы возмущенных пациентов называли его «врагом народа №1».

Бизнесмена арестовали в декабре 2015 года. Выяснилось, что Шкрели обманывал своих инвесторов. Он скрывал активы своей компании для выплаты личных долгов. Сам Шкрели до сих пор утверждает, что «стал жертвой охоты на ведьм». Жюри присяжных признало бизнесмена виновным по трем пунктам обвинения. В приговоре указано, что Шкрели виновен в мошенничестве с ценными бумагами.

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