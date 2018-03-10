В Краснодаре в многоквартирном жилом доме взорвался газ

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа, обрушилась наружная стена. Повреждено два этажа, три балкона полностью разрушились. Погибших нет, шесть человек пострадали, в том числе и два ребенка. 30 человек удалось эвакуировать из здания. Эпицентр взрыва, по предварительным данным, располагался на пятом этаже. На месте происшествия работают специалисты МЧС. В связи со взрывом отключено газоснабжение в трех ближайших домах.

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