Лидер группы «Внезапный сыч» умер в Петербурге

Композитор и основатель рок-групы «Внезапный сыч» Кирилл (Кеша) Спечинский умер в Петербурге. Об этом в субботу, 10 марта, сообщает «78 канал» со ссылкой на сообщества коллектива в соцсетях.

По имеющейся информации, 52-летний музыкант скончался в реанимации.

«Внезапный сыч» был основан в 1988 году. Первый альом группы — «Короче, ты понял» — имел большой успех среди меломанов. После его выхода группа активно ездила по стране с гастролями, участвовала в музыкальных фестивалях. Дискография коллектива насчитывает шесть альбомов. Последняя пластинка увидела свет в 2008 году.