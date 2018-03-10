Школа добровольца появилась в Тюмени

В Тюменском госуниверситете начала работу Школу добровольца. В течение весеннего семестра студентов ожидают еженедельные занятия под руководством опытных педагогов и тренеров, среди которых преподаватели Института психологии и педагогики, региональные и федеральные спикеры.

В конце каждого месяца обучающиеся должны сдать итоговые экзамены для присуждения квалификации (стажер, доброволец, куратор). В курс входит обязательная практика в Лиге добровольцев ТюмГУ, предполагающая участие в выездном социально-значимом мероприятии. Об этом информирует megatyumen.ru.

В конце января депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе волонтерских организаций. Документом, в частности, уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество». Законопроект также закрепляет требования, которым должны соответствовать волонтерские организации и лица, и определяет полномочия органов власти на местах в сфере поддержки и развития таких организаций.