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Facebook тестирует функцию распознавания лиц

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Компания Facebook начала тестировать функцию распознавания лиц. Об этом пишет The Inquirer.

Сервис позволит быстро отмечать друзей и знакомых сразу после загрузки фотографий. Пользователям будут приходит уведомления, если кто-то будет загружать в сеть снимки с ним, и они смогут запретить публикацию своего изображения.

Как сообщает телеканал «Звезда», алгоритм вызвал у пользователей неоднозначную реакцию – многие сочли это вторжением в личную жизнь.

Пока что сервис доступен только в странах Европы. Впервые Facebook анонсировал функцию в декабре 2017 года.

С февраля благодаря поддержке формата glTF 2.0, пользователи Facebook могут публиковать объекты в формате 3D.

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