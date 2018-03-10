Шейнин рассказал о стычке с украинским десантником

Журналист и ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин раскрыл подробности об инциденте с бывшим украинским десантником Валерием Ананьевым, имевшем место в итальянской Вероне. Как заявил телеведущий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», то, что экс- военнослужащий пытается выдать за нападение, атакой на самом деле не являлось.

«Никакого нападения, конечно же, не было. Была хорошо спланированная провокация с его стороны и со стороны людей, которые его сопровождали. Это год назад он был боец АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют силовой конфликт в Донбассе — ред.). А сейчас он никакой не боец АТО, а блогер, который сейчас активно занимается самопиаром, потому что ему нужно чем-то заниматься», — отметил Шейнин.

По его словам, Ананьев сначала следил за ним, чтобы выбрать подходящее место. Затем в самом центре Вероны молодой человек подошел к нему, и удостоверившись, что перед ним ведущий Первого канала, пригрозил ему убийством.

«Он сказал: если бы мы были в другом месте, я бы вас убил. На что я ответил: понимаете, мы не в другом месте. Развернулся и пошел. Но поскольку, видимо, была задумана другая провокация, он меня снова догнал, развернул: я тебе голову отрезал бы, если здесь людей было поменьше. После чего этот гроза АТО, который, видимо, привык с детьми и женщинами воевать, стал реально плеваться, предполагая соответствующую реакцию с моей стороны. Так и было задумано. Он провоцирует, я поддаюсь на провокацию, после чего я — нападающий, а он — пострадавший. Я к этому потерявшемуся человеку ничего кроме жалости не испытываю», — рассказал телеведущий.

Он также провел параллель между действиями бывшего военного и политикой киевских властей. «А именно — сначала дикая агрессия, злоба, угрозы убить в расчете на то, что после ответной реакции можно будет представить себя жертвой», — заключил журналист.

Ранее 9 марта Ананьев на своей странице в Facebook опубликовал видиозапись, в которой рассказал, что напал на Шейнина в Италии и плюнул ему в лицо.