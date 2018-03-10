Тело второго утонувшего в адыгейском карьере подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность тело второго мужчины, утонувшего при опрокидывании лодки в Беляевском карьере в Красногвардейском районе Адыгеи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 8 марта. В моторной лодке находились две семейные пары. Из них смогла спастись только молодая женщина. Ее муж и другая пара утонули после четырех часов пребывания в открытом водоеме. Тело 37-летнего супруга выжившей было найдено в начале поисково-спасательных работ.

«Водолазы подняли на поверхность тело еще одного из троих утонувших - 34-летнего мужчины. Поиски его 31-летней жены продолжаются, мы будем их вести до наступления темноты», — приводит агентство комментарий представителя поисково-спасательного отряда.

В работах задействованы 10 единиц техники и 40 человек. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.