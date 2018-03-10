Прямой эфир

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН в 2018 году

0
Фото: TASS/Zuma/Xu Jinquan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в 2018 году. Договор зафиксирует участие РФ во втором этапе сооружения большого адронного коллайдера, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦЕРН сообщили, что несмотря на то, что Россия отозвала заявку на членство в организации, сотрудничество ЦЕРН с Москвой продолжится.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что отзыв Россией заявки не повлияет на сотрудничество компании с ЦЕРН, и «Росатом» продолжит поставлять в организацию оборудование по мере необходимости.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий, в которую нее входят 22 страны. Основным проектом в настоящий момент является большой адронный коллайдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две компании вышли из проекта «Росатома» по первой в Турции АЭС
Курчатовский институт подписал соглашения с «Росатомом», ФАНО и ОСК
Курчатовский институт подписал соглашения с «Росатомом», ФАНО и ОСК
На заседания обновленного наблюдательного совета национального исследовательского центра главе «Росатома» Сергею Кириенко присвоили звание почетного доктора «Курчатовского института»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017