Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой

53-летняя генеральный директор Службы госдоходов Латвии Илзе Цируле обнаружена мертвой, тело женщины обнаружено в ее доме утром в субботу, 10 марта, передает «РИА Новости».

В правоохранительных органах рассказали, что при предварительном осмотре тела Цируле признаков насильственной смерти не установлено, назначены экспертизы.

Премьер Латвии Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола договорились назначить и.о. руководителя налоговой службы и выразили соболезнования близким скончавшейся.

Илзе Цируле заняла пост директора Службы госдоходов Латвии 14 ноября 2016 года.

В феврале сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали президента Банка Латвии Илмарса Ришевича по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Полицейские отстранили финансиста от управления Центробанком.