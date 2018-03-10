Шейнин пожалел напавшего на него украинского десантника

Российский журналист и телеведущий Артем Шейнин прокомментировал «нападение» бывшего украинского десантника Валерия Ананьева в итальянской Вероне.

Шейнин отметил, что действия украинца, который уже некоторое время является блогером, а не военным, были расчетливы и направлены на самопиар.

«Это не была вспышка эмоций бывшего бойца АТО, и сейчас он блогер, которому нужно заниматься самораскруткой и самопиаром. Он меня увидел, какое-то время, видимо, за мной наблюдал, он меня фотографировал, а люди, которые были с ним, продолжали фотографировать, когда он начал свою провокацию», –– рассказал телеведущий.

Он подчеркнул, что Ананьев ждал от него агрессивных действий, но журналист не отреагировал на провокацию.

«Он мне ответил, что, будь мы в другом месте, он бы меня убил. Ну, в этой ситуации что отвечает взрослый, здоровый психически человек? Ну, слава богу, что мы в том месте, а не в другом. Развернулся и ушел. Человеку явно было нужно не это. Он явно ждал каких-то агрессивных ответных действий. Он меня нагнал, стал что-то говорить», –– отметил Шейнин.

При этом ответы журналиста о том, что на Украине идет гражданская война, явно не устроили провокатора, и он просто начал плеваться.

«Он начал тупо плеваться — человеку не разговаривать надо было и истину выяснять. Я развернулся и ушел. На таком уровне я лет 45 не общался уже — плеваться друг в друга», — добавил Шейнин.

Журналист подчеркнул, что жалкая попытка пиара за его счет вызывает только сочувствие.

Ранее Ананьев на своей странице в Facebook рассказал, как напал на российского телеведущего.