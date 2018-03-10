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«Росатом» продолжит сотрудничать с CERN после отзыва заявки России

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Госкорпорация «Росатом» будет и дальше сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) после отзыва Россией заявки на членство. Об этом в субботу, 10 марта, заявили в департаменте коммуникаций «Росатома».

«Росатом» поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в CERN оборудование при соответствующем заказе», – цитирует РБК сообщение.

Заявка была отозвана еще несколько месяцев назад, но Москва не собирается прекращать сотрудничества с ЦЕРН, оставаясь страной-наблюдателем, как США и Япония, например.

Статус члена ЦЕРН предполагал выплату взносов, но при этом страна получает право голоса и возможность трудоустроить туда свои граждан.

В ЦЕРН находится Большой адронный коллайдер, который используется для физических экспериментов.

13 декабря стало известно, что в Сибири будет создан центр мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера. Мегагрант на строительство от правительства получили ученые Томского государственного университета.

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