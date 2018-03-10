Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме в Краснодаре

Прокуратура проводит проверку после взрыва бытового газа в жилом доме Краснодара и частичного обрушения подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой проводится проверка», –– цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Взрыв произошел 10 марта на пятом этаже жилого дома на улице Славянской. В результате инцидента пострадали семь человек, среди которых двое детей 9 и 12 лет. Хозяин квартиры, где произошел хлопок газа получил 90% ожогов тела.

В доме произошло частичное обрушение внешней стены одной их квартир, также рухнули три балкона. В настоящий момент аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены. Люди эвакуированы.

«Спасательные работы на месте происшествия по ул. Славянская, 75 завершены. Людей под завалами нет», -–– рассказал представитель МЧС Никита Гавриляк.

Мэр города Еврегий Первышов отметил, что три из четырех подъездов дома признаны безопасными для проживания.

«Пока хотим расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По несущим конструкциям пока не видим серьезных разрушений. Я не вижу необходимости сноса всего дома», - сказал мэр.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Причиной взрыва стала утечка газа.