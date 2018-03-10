Прямой эфир

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме в Краснодаре

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проводит проверку после взрыва бытового газа в жилом доме Краснодара и частичного обрушения подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой проводится проверка», –– цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Взрыв произошел 10 марта на пятом этаже жилого дома на улице Славянской. В результате инцидента пострадали семь человек, среди которых двое детей 9 и 12 лет. Хозяин квартиры, где произошел хлопок газа получил 90% ожогов тела.

В доме произошло частичное обрушение внешней стены одной их квартир, также рухнули три балкона. В настоящий момент аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены. Люди эвакуированы.

«Спасательные работы на месте происшествия по ул. Славянская, 75 завершены. Людей под завалами нет», -–– рассказал представитель МЧС Никита Гавриляк.

Мэр города Еврегий Первышов отметил, что три из четырех подъездов дома признаны безопасными для проживания.

«Пока хотим расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По несущим конструкциям пока не видим серьезных разрушений. Я не вижу необходимости сноса всего дома», - сказал мэр.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Причиной взрыва стала утечка газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аварийно-спасательные работы после взрыва газа в Краснодаре завершены
При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре никто серьезно не пострадал

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017