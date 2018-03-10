Профессор сообщил о тайной помощи американцев в доказательстве смерти Гитлера

Самоубийство Адольфа Гитлера было подтверждено в 2000-х годах с помощью ранее неизвестного рентгеновского снимка челюсти фюрера, хранившегося у спецслужб США. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.

По его словам, в 2000-х годах в Центральный архив ФСБ России прибыл американский профессор. Он планировал изучить материалы, связанные со смертью Гитлера и сумел подтвердить самоубийство лидера Третьего рейха.

«Он попросил показать ему фрагменты челюсти (Гитлера). Ему их продемонстрировали. И вдруг, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны, нигде и никогда о нем не говорилось, нигде он не фигурировал», — цитирует «РИА Новости» Христофорова.

Ученый рассказал, что этот «профессор в погонах» внимательно изучил снимок и = челюсть и сказал, что все совпадает.

«Большая группа исследователей продолжает утверждать, что Гитлеру удалось бежать и он чуть ли не до конца 1970-х годов благополучно жил в Латинской Америке. Но ни одного объективного доказательства при этом не приводится. Вместо этого берутся свидетельства людей, которых уже нет, и невозможно проверить, а были ли вообще эти люди», — добавил Христофоров.

Он подчеркнул, что все имеющиеся доказательства указывают на единственную возможную версию о судьбе Гитлера.

Лидер фашистской Германии покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине.

В октябре сообщалось, что в архиве ЦРУ была найдена фотография, на которой якобы запечатлен Адольф Гитлер в Боливии спустя десять лет после окончания Второй мировой войны.