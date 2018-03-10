Восстановлено нарушенное лавиной сообщение сел на юге Дагестана

Спасатели восстановили сообщение между селами в Рутульском районе Дагестана на юге республики, нарушенное лавинами ранее в субботу, 10 марта.

Сотрудники МЧС рачистили от снега дороги между тремя населенными пунктами, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

«По состоянию на 14:00 мск дорога местного значения Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул в Рутульском районе расчищена», – отмечается на сайте ведомства. Препятствий для движения транспорта нет.

9 марта из-за схода лавин было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом в Тляратинском районе Дагестана.