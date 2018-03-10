Дело возбуждено по факту убийства мужчины его знакомым в ТЦ Сургута

Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на 25-летнего посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте, который впоследствии скончался. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел 10 марта на первом этаже здания. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, а затем скрылся. Через некоторое время подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы и дал признательные показания.

«По факту убийства 25-летнего жителя города Сургута возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

9 марта мужчина в Москве на почве ревности нанес пять ножевых ранений своему 28-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте.