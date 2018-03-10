Глава Подмосковья взял ситуацию на полигоне «Ядрово» под контроль

Глава Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Об этом сообщает министерство экологии и природопользования региона.

«Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ», — сказано в сообщении.

В ходе селекторного совещания Воробьев потребовал решить проблему с неприятным запахом в течение трех месяцев.

В начале марта местные жители пожаловались на неприятный запах с полигона, причиной которого стал просачивающийся свалочный газ. 7 марта после введения режима ЧС ситуация стабилизировалась, отверстия затампонировали. Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявлял, что опасности здоровью местных жителей нет.

Дегазацию «Ядрово» произведут в течение трех месяцев. План работ представят на следующей неделе, а через две недели начнется монтаж системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел, после чего земли свалки накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи, сообщает ТАСС.

9 марта глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил усилить мониторинг воздуха в районе полигона и информировать население о данных замеров воздуха и почвы. В субботу, 10 марта, около полигона работают две станции экомониторинга.