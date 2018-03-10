Около 700 участников собрал митинг КПРФ в Москве

Митинг КПРФ прошел в субботу, 10 марта, в центре Москвы. Мероприятие, согласованное с властями, состоялось на площади Революции. По оценке столичного главка МВД, в нем приняли участие до 700 человек, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе митинга нарушений допущено не было, охрану безопасности обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что 3 марта во всероссийской акции «Россия в моем сердце» приняли участие более 520 тыс. человек.