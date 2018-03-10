МЧС предупреждает об угрозе схода лавин на Северном Кавказе

В горах на Северном Кавказе возможен сход лавин, экстренное предупреждение опубликовано на сайте Южного регионального центра МЧС.

«В период с 18:00 10 марта до 18:00 мск 11 марта в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Республики Дагестан выше 1500 м лавиноопасно», — сказано в сообщении.

Спасатели призывают спортсменов и туристов, находящихся в зоне угрозы схода лавин, соблюдать основные правила поведения в таких районах: кататься только на размеченных разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями погодных условий.

9 марта из-за схода лавины объемом 2 тыс. кубометров было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом (более 15 тыс. жителей) в Тляратинском районе Дагестана. 10 марта сообщение еще с тремя поселениями также оказалось отрезанным. В обоих случаях никто не пострадал.