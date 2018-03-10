Житель немецкой столицы выиграл порядка €42 млн

Владелец билета, проданного в Берлине, угадал пять чисел и два дополнительных, в результате выиграв €42 млн в европейскую лотерею Eurojackpot.

Этот выигрыш — максимальный для этой стадии розыгрыша, передает ТАСС. Компания Westlotto сообщает, что за деньгами берлинец еще не пришел.

Рекорд выигрыша в лотерею был зафиксирован в ФРГ в октябре 2016 года, тогда на билет выпал выигрыш в €90 млн. В феврале сообщалось, что в Финляндии неизвестный выиграл в лотерею Eurojackpot €90 млн.