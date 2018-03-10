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В Египте вынесли смертный приговор 10 террористам

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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В Египте подтвердили вынесенный ранее смертный приговор в отношении 10 человек, признанных виновными в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя уголовного суда Гизы.

Еще пять человек, также проходивших по делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба, приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые «сформировали незаконную организацию, целями которой были нападения на общественные здания, создание угрозы единству государства, совершение терактов, направленных против христиан и представителей вооруженных сил страны».

В феврале к смертной казни были приговорены 21 участник террористической группировки.

Последний раз смертный приговор в Египте вынесли 6 марта — 12 человек приговорили к казни за контрабанду наркотиков.  

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