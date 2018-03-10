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В Минобороны заявили об устранении недостатков экипировки «Ратник»

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Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Практически все недостатки комплекта боевой экипировки «Ратник» устранены в ходе войсковой эксплуатации. Об этом в субботу, 10 марта, заявил председатель военно-технического комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

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«Ратник», который будет поставляться в 2018 году, на 50–60% отличается от того, что поступало в войска в начале 2015 года», — цитирует его ТАСС.

В дальнейшем экипировка будет только усовершенствоваться. Так к концу года будет улучшен многофункциональный нож, а к 2020 году входящая в экипировку снайперская винтовка получит ночной прицел с функцией auto-gating, который не позволит слепить стрелка ярким светом.

«Ратник» позиционируется как экипировка «солдата будущего». В нее входят несколько десятков элементов, в том числе девять единиц вооружения.

29 января Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников». Они предназначены для боевой экипировки «Ратник».

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