Женщин-руководителей с макияжем считают плохими лидерами

Исследователи из университета Абертай шотландского города Данди выяснили, что женщин, занимающих руководящие посты и при этом с обилием макияжа на лице, считают плохими лидерами. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно опросу, проведенному учеными, большинство людей отметили, что женщины без макияжа воспринимаются серьезней. При этом накрашенные руководительницы вызывают негативные эмоции у подчиненных.

«Это исследование стало продолжением нашей предыдущей работы в этой области, которая предполагает, что ношение макияжа лучше сказывается на доминировании женщин. В то время как предыдущие результаты показывают, что люди склонны проявлять некоторое уважение к женщине с красивым лицом, наши новые исследования показывают, что макияж не повышает авторитет женщины в качестве лидера», –– рассказал один из авторов исследования Кристофер Уоткинс.

При этом ученый отметил, что причина такой разницы лежит в сексизме, учитывая, что опрошенные положительно оценили роль макияжа у женщин, занимающих невысокие посты.

В исследовании участвовала группа женщин, которую попросили прийти в лабораторию без макияжа. Их сфотографировали. После этого визажисты накрасили девушек и снова сделали несколько снимков.



Впоследствии фото продемонстрировали 168 мужчинам и женщинам и попросили отметить, кто у них вызывает больше доверия и кто из женщин на фото больше похож на лидера.

Опрошенные более негативно оценили лидерские качества женщин с макияжем.

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