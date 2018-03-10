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Лавина нарушила сообщение с тремя населенными пунктами в горах Дагестана

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Фото: Depositphotos
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Лавина, сошедшая на автодорогу, нарушила сообщение с тремя населенными пунктами в горах на юге Дагестана. Об этом рассказал представитель управления МЧС республики в субботу, 10 марта.

«Поступила информация о том, что на автодороге местного значения Нижний Катрух, Верхний Катрух и Аракул в Рутульском районе сошла лавина», — цитирует его ТАСС.

Пострадавших не оказалось, но дорога была закрыта.

Со 2 марта возникла угроза схода лавин в крымских горах из-за прошедших снегопадов и потепления, МЧС рекомендует жителям региона соблюдать осторожность.

Спасатели рекомендуют жителям Крыма следить за изменениями погоды и уточнять при выходе на прогулку места возможного схода лавин. Чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, особенно если на склоне нет кустарников и деревьев. При уклоне более 45 градусов лавина сходит практически при каждом снегопаде.

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