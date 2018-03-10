Прокуратура Киева возбудила дело после избиения депутата Левченко

Уголовное дело возбуждено после нападения на депутата Верховной рады Украины от националистической партии «Свобода» Юрия Левченко в Киеве. Об этом информирует городская прокуратура.

Ранее в полиции сообщили, что 9 марта Юрий Левченко и его соратник Святослав Кутняк попытались бросить бутылку с зажигательной смесью во время акции жителей, выступающих против демонтажа незаконно установленных гаражей на Половецкой улице. Действия политиков спровоцировали конфликт между протестующими и рабочими.

Как заявил Святослав Кутняк, националиста избили до потери сознания и несколько раз прыснули ему в глаза из баллончика.

«Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будут расследовать по статье «Насилие в отношении государственного деятеля», — говорится в сообщении киевской прокуратуры в соцсети Facebook.

Подозреваемым в избиении политика грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, по факту инцидента было возбуждено дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде тюремного срока на четыре года.