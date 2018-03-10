Прямой эфир

Прокуратура Киева возбудила дело после избиения депутата Левченко

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после нападения на депутата Верховной рады Украины от националистической партии «Свобода» Юрия Левченко в Киеве. Об этом информирует городская прокуратура.

Ранее в полиции сообщили, что 9 марта Юрий Левченко и его соратник Святослав Кутняк попытались бросить бутылку с зажигательной смесью во время акции жителей, выступающих против демонтажа незаконно установленных гаражей на Половецкой улице. Действия политиков спровоцировали конфликт между протестующими и рабочими.

Как заявил Святослав Кутняк, националиста избили до потери сознания и несколько раз прыснули ему в глаза из баллончика.

«Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будут расследовать по статье «Насилие в отношении государственного деятеля», — говорится в сообщении киевской прокуратуры в соцсети Facebook.

Подозреваемым в избиении политика грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, по факту инцидента было возбуждено дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде тюремного срока на четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский депутат Журавлев попал под обстрел в Донецкой области
Украинские СМИ рассказали о преступлениях депутата рады Семенченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017