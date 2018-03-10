При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре никто серьезно не пострадал

Никто из пострадавших не получил серьезных травм при взрыве газа в жилом доме Краснодара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Инцидент произошел 10 марта в доме № 75 на улице Славянской. При взрыве пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Частично обрушилась внешняя стена одной из квартир и три балкона.

«Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, источник сообщил, что поврежденный дом был отключен от электричества и газоснабжения. Взрыв затронул два этажа в здании. Сейчас решается вопрос об отселении жителей пострадавшего подъезда.