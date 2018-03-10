Прямой эфир

СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме, а не на улице, где они были впоследствии обнаружены в критическом состоянии. Такую версию в пятницу, 9 марта, ссылаясь на данные источников, опубликовало британское издание The Telegraph.

Новая версия строится на том, что сотрудник местной полиции сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован с отравлением, был одним из первых людей, посетивших дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в парке в центре Солсбери. При этом у медиков, которые контактировали с пострадавшими в парке, никаких симптомов отравления не было выявлено. Таким образом логично, что Скрипали, вероятнее всего, отравились ранее у себя дома, а не на улице, как предполагалось ранее.

Издание высказывает предположение, что отравляющее вещество воздействовало на Скрипалей в течение нескольких часов до того, как они покинули дом и в конце концов были найдены на скамейке в парке. Со ссылкой на специалистов по химическому оружию издание отмечает, что речь может идти о некоем штамме нервно-паралитического вещества, действие которого растянуто во времени. То есть, отравившись, отец и дочь поначалу могли ничего не почувствовать.

Между тем отравление в доме — это только одна из версий. 9 марта правоохранители расширили поиски, анализируя все известные места, которые экс-полковник Скрипаль и его дочь посетили в день отравления, прежде чем были обнаружены в критическом состоянии. Например, сотрудники полиции в костюмах химзащиты посетили кладбище Солсбери, где похоронены жена и сын экс-офицера. По информации издания, там они изъяли безделушки и цветы, оставленные Скрипалями, посещавшими кладбище 4 марта.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. По данным СМИ, Сергей и Юлия Скрипали находятся в состоянии комы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о работе полиции на месте захоронения жены и сына Скрипаля
FT пишет о работе разведчика Скрипаля на западные спецслужбы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017