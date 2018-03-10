СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме, а не на улице, где они были впоследствии обнаружены в критическом состоянии. Такую версию в пятницу, 9 марта, ссылаясь на данные источников, опубликовало британское издание The Telegraph.

Новая версия строится на том, что сотрудник местной полиции сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован с отравлением, был одним из первых людей, посетивших дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в парке в центре Солсбери. При этом у медиков, которые контактировали с пострадавшими в парке, никаких симптомов отравления не было выявлено. Таким образом логично, что Скрипали, вероятнее всего, отравились ранее у себя дома, а не на улице, как предполагалось ранее.

Издание высказывает предположение, что отравляющее вещество воздействовало на Скрипалей в течение нескольких часов до того, как они покинули дом и в конце концов были найдены на скамейке в парке. Со ссылкой на специалистов по химическому оружию издание отмечает, что речь может идти о некоем штамме нервно-паралитического вещества, действие которого растянуто во времени. То есть, отравившись, отец и дочь поначалу могли ничего не почувствовать.

Между тем отравление в доме — это только одна из версий. 9 марта правоохранители расширили поиски, анализируя все известные места, которые экс-полковник Скрипаль и его дочь посетили в день отравления, прежде чем были обнаружены в критическом состоянии. Например, сотрудники полиции в костюмах химзащиты посетили кладбище Солсбери, где похоронены жена и сын экс-офицера. По информации издания, там они изъяли безделушки и цветы, оставленные Скрипалями, посещавшими кладбище 4 марта.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. По данным СМИ, Сергей и Юлия Скрипали находятся в состоянии комы.