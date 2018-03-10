Путин заявил об отсутствии целей у РФ для вмешательства в выборы в США

У России нет причин для вмешательства в американские выборы, заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент Владимир Путин. У Москвы нет целей, которые она достигла бы путем вмешательства, добавил он, передает «РИА Новости»

«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?» — приводит агентство слова российского лидера.

Президент указал, что российские власти не вмешиваются в суверенную политику других государств, а власти США постоянно оказывают действие на выборы в других государствах и даже не пытаются этого скрывать.

Журналистка NBC Мегин Келли рассказала о невозможности «перемудрить» Путина.

Президент Владимир Путин в ходе интервью рассказал, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве, об отсутствии встреч с Дональдом Трампом до выборов в США и о том, что считает нынешнего главу Белого дома опытным человеком.