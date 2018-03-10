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Чрезвычайные меры по борьбе со смогом ввели в китайском Тяньцзине

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Фото: Global Look Press/Robert Haasmann
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Чрезвычайное положение объявлено властями 13-миллионного города Тяньцзинь на севере Китая из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета.

Накануне, 9 марта, в городе был объявлен оранжевый уровень экологической тревоги из-за смога. Как прогнозируют специалисты городского центра мониторинга окружающей среды, высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе продержится еще неделю.

С 11 марта власти ограничат движение грузовых автомобилей в городе — только половине машин разрешат проезд по магистралям по принципу четного/нечетного номера. Кроме того, руководство промышленных предприятий обяжут как минимум в два раза сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Детям, пожилым гражданам и людям с заболеваниями органов дыхания рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

С начала года в Китае запрещен выпуск 533 моделей легковых автомобилей, которые расходуют слишком много топлива, а количество выбрасываемых ими в атмосферу загрязняющих веществ превышает предельно допустимую норму.

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