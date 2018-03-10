Миронов получил приз фестиваля «Утро Родины» за роль в фильме «Идиот»

Народный артист России, актер Евгений Миронов получил специальный приз Первого фестиваля художественных телефильмов «Утро Родины» за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма. Церемония прошла 10 марта в Южно-Сахалинске.

Актер был удостоен этой премии за роль князя Мышкина в сериале режиссера Владимира Бортко по роману Федора Достоевского «Идиот».

«Все создатели нашего фестиваля были солидарны в том, что фильм стал поворотным в истории российского телевидения. Стало понятно, что сериал может быть не только мыльной оперой, но и настоящим художественным произведением», — сообщил на церемонии министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Его цитирует «РИА Новости».

В свою очередь, Евгений Миронов отметил, что новый фестиваль заявил о себе серьезным составом жюри и достойными конкурсными работами.

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