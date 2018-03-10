Прямой эфир

Миронов получил приз фестиваля «Утро Родины» за роль в фильме «Идиот»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России, актер Евгений Миронов получил специальный приз Первого фестиваля художественных телефильмов «Утро Родины» за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного фильма. Церемония прошла 10 марта в Южно-Сахалинске.

Актер был удостоен этой премии за роль князя Мышкина в сериале режиссера Владимира Бортко по роману Федора Достоевского «Идиот».

«Все создатели нашего фестиваля были солидарны в том, что фильм стал поворотным в истории российского телевидения. Стало понятно, что сериал может быть не только мыльной оперой, но и настоящим художественным произведением», — сообщил на церемонии министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Его цитирует «РИА Новости».

В свою очередь, Евгений Миронов отметил, что новый фестиваль заявил о себе серьезным составом жюри и достойными конкурсными работами.

Ранее портал Mashable опубликовал видеозапись с лучшими кадрами в истории кино, которые были сняты с помощью увеличительных линз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликован новый трейлер фильма по роману Лукьяненко «Черновик»
В Швейцарии покажут «Лед»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017