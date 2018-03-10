Пилот мотопараплана разбился под Оренбургом

Мотопараплан упал в озеро в Оренбургской области, инцидент произошел в субботу, 10 марта. Пилот летательного аппарата погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что мотопараплан совершал полет над озером Малахово, предварительно, пилот не справился с управлением.

В экстренных службах рассказали, что полет не согласовывался с властями и достаточной квалификации у пилота не было.

Ранее сообщалось, что в США три человека погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31P.