Трамп показал в Белом доме вымышленный расстрел в аэропорту Москвы

Жестокость компьютерных видеоигр, содержащих сцены насилия и убийств, президент Дональд Трамп подтвердил отрывком из игры Call of Duty: Modern Warfare 2, где показан вымышленный расстрел террористами людей в московском аэропорту.

Демонстрация отрывка из видеоигры состоялась в Белом доме во время встречи Трампа с конгрессменами, представителями индустрии игр и членами родительских организаций, сообщает The Verge.

Трамп призвал производителей игр ввести возрастное ограничение на видеоигры подобного рода и «оздоровить индустрию», отмечает телеканал РЕН ТВ.

Состоявшаяся дискуссия — часть действий американского президента на массовое убийство в школе Паркленда, Флорида, в ходе которого погибли 17 человек.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о запрете использования устройств для скоростной стрельбы из полуавтоматического оружия.