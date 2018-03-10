Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе в Крыму

Летчики Южного военного округа в ходе тактических учений отработали дозаправку в воздухе. Сложнейшую операцию выполнили 20 экипажей Су-24, Су-34 и Су-27. В качестве танкера был задействован самолет-заправщик Ил-78.

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